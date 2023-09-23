– Я считаю, Карпин в клубе до тех пор, пока он сам этого хочет. Думаю, у него полнейший карт-бланш, увольнять его никто не будет, пока он сам не скажет, что уходит. Так что Валерию Георгиевичу ничего не грозит, — цитирует Дьякова "Матч ТВ".
После восьми туров Российской Премьер-Лиги "Ростов" сумел заработать восемь баллов. В настоящее время южане располагаются на 12 месте в турнирной таблице. При этом команда не может победить уже в четырех матчах подряд в чемпионате страны.
54-летний Валерий Карпин является главным тренером "Ростова" с марта 2022 года. Его действующее соглашение с южанами истекает в июне 2026 года. Отметим, что параллельно отечественный специалист возглавляет национальную команду России по футболу.
Дьяков: Карпин в "Ростове" до тех пор, пока он сам этого хочет. Ему ничего не грозит
Экс-футболист "Ростова" Виталий Дьяков считает, что главному тренеру южан Валерию Карпину не угрожает увольнение из команды.
Фото: ФК "Ростов"