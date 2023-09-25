Детали общения не разглашаются, но, вероятно, в клубе обсуждали не лучшее выступление команды в нынешнем сезоне. У "Зенита" после девяти туров 17 очков и третья строчка в турнирной таблице. Выше располагаются "Крылья Советов" (18) и "Краснодар" (21).
Источник: "Спорт день за днём".
"Зенит" провел собрание за закрытыми дверьми после поражения от "Локомотива"
Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой после матча с "Локомотивом" подтвердил, что в клубе проведут собрание за закрытыми дверьми.
Фото: "Чемпионат"