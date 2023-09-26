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Булыкин: в октябрьских матчах сборной России хочется побед, чтобы ее не обзывали

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Экс-форвард "Байера" и сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о предстоящих октябрьских матчах национальной команды.
Фото: РФС
- Сборной России нужно играть с тем, с кем получится, потому что это опыт для новичков и отдушина для болельщиков. Соперник — это второй вопрос, потому что в каждой сборной играют лучшие футболисты своей страны. В матчах с Камеруном и Кенией нужно поболеть за лицо нашей страны. Хочется увидеть победы в этих играх, чтобы все порадовались, а не обзывали плохими словами сборную России, - передает слова Булыкина "Чемпионат".

Ранее стало известно, что сборная России проведет в октябре 2023 года два товарищеских матча - со сборными Кении и Камеруна. Против команды Камеруна подопечные Валерия Карпина сыграют 12 октября. По словам главы Федерации футбола Кении Барри Отиено, в скором времени будут согласованы также точная дата и время игры национальной команды этой страны со сборной России.

В сентябре 2023 года сборная России провела два матча омоложенным составом с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2), а также одну игру с национальной командой Катара (1:1).


Сборная России Булыкин
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