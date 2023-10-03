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"Зенит" дожал "Балтику" в матче Кубка России

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В Санкт-Петербурге завершился очередной матч Фонбет Кубка России.
Фото: ФК "Зенит"
На стадионе "Газпром Арена" "Зенит" принимал "Балтику". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 18-й минуте Иван Сергеев с передачи Страхини Эраковича открыл счёт. На 24-й минуте Кристиян Бистрович восстановил равновесие. Но удержать этот счёт гостям не удалось. Решающий мяч на 64-й минуте забил Ду Кейрос, которому ассистировал Матео Кассьерра.

"Зенит" набрал 11 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице этой группы. "Балтика" с 9 очками находится на 2-й строчке.


Зенит Балтика
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