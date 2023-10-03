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Карпин – о поражении от "Локомотива": на поле в защите сегодня вышли мальчики по 18 лет

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Главный тренер "Ростова" после матча Кубка России с московским "Локомотивом" высказался о ротации в составе своей команды.
Фото: Sportbox
– Ротация помогает вам сохранить свежесть команды в двух турнирах? На Кубок играет второй состав. Что мы еще можем поменять? Какую стратегию? На поле в защите сегодня вышли мальчики по 18 лет, – передает слова Карпина "Матч ТВ".

Напомним, третьего октября в Москве на стадионе "РЖД Арена" был проведен один из матчей группового этапа Пути РПЛ Кубка России. В рамках него местный "Локомотив" сыграл против "Ростова". "Железнодорожники" одержали викторию со счетом 3:1. Таким образом, безвыигрышная серия южан во всех турнирах достигла отметки в три встречи. Следующий поединок подопечные Валерия Карпина проведут седьмого октября. В рамках чемпионата страны ростовчане в гостях сыграют с "Краснодаром".


Карпин Ростов Локомотив
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