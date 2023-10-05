"После четвёртого места в прошлом сезоне у нас нет цели попасть хотя бы в восьмёрку лучших команд чемпионата России? Чем топ-8 отличается от невылета? Полностью согласен с Валерием Георгиевичем. Изначально нужно решить задачу минимум — остаться в Премьер-лиге, а потом уже смотреть", — сказал Байрамян.
Ранее наставник донской команды заявил, что первоначальной задачей перед коллективом стоит сохранение места в чемпионате страны на следующий сезон. В текущей кампании "Ростов" набрал 10 очков и занимает в турнирной таблице 12-е место, имея форму перед зоной стыковых матчей в одно очко.
Источник: Sport24.
Байрамян: согласен с Карпиным. Задача минимум — остаться в РПЛ
Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян заявил, что согласен с наставником команды Валерием Карпиным по поводу задачи сохранения места в РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"