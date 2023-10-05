Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Фрайбург
19:45
Вест ХэмНе начат
Бетис
19:45
СпартаНе начат
Марсель
19:45
Брайтон энд Хоув АльбионНе начат
Ливерпуль
22:00
Сент ЖиллуазНе начат
Вильярреал
22:00
РеннНе начат
Мольде
22:00
БайерНе начат

Байрамян: согласен с Карпиным. Задача минимум — остаться в РПЛ

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян заявил, что согласен с наставником команды Валерием Карпиным по поводу задачи сохранения места в РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"
"После четвёртого места в прошлом сезоне у нас нет цели попасть хотя бы в восьмёрку лучших команд чемпионата России? Чем топ-8 отличается от невылета? Полностью согласен с Валерием Георгиевичем. Изначально нужно решить задачу минимум — остаться в Премьер-лиге, а потом уже смотреть", — сказал Байрамян.

Ранее наставник донской команды заявил, что первоначальной задачей перед коллективом стоит сохранение места в чемпионате страны на следующий сезон. В текущей кампании "Ростов" набрал 10 очков и занимает в турнирной таблице 12-е место, имея форму перед зоной стыковых матчей в одно очко.

Источник: Sport24.


Байрамян Ростов Карпин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится