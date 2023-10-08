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Гассама: "Балтика" останется в РПЛ, у нас качественные футболисты и отличный тренер

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Французский защитник "Балтики" Натан Гассама выразил уверенность, что калининградцы останутся в РПЛ по итогам сезона.
Фото: ФК "Балтика"
– Мы останемся в Премьер-лиге, потому что у нас качественные футболисты и отличный тренер. На протяжении сезона будет сложно, но задача сохранить прописку в РПЛ нам по силам, – цитирует 22-летнего француза Sport24.

После 11-ти сыгранных туров "Балтика" набрала 10 очков и расположилась на 12-й строчке в таблице чемпионата России. Накануне команда Сергея Игнашевича дома одержала минимальную победу над "Оренбургом" (1:0) и покинула зону вылета из РПЛ. В следующем туре после международной паузы калининградцы на своем поле примут лидера таблицы "Краснодар". Игра состоится на "Ростех Арене" 21 сентября.


Балтика Игнашевич
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