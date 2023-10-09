"Считаю, что Джикия остается лидером команды. Другое дело, как к лидерам относятся руководители команды. Мне кажется, с лидерами нужно индивидуально выстраивать работу — в "Спартаке" их несколько, но Джикия — основной", — сказал Мележиков.
Функционер считает, что с футболистами, с которыми что-то не получается, нужно больше работать и уделять им время. Мележиков вспомнил, как на скамейке запасных "Спартака" долгое время сидели Данил Пруцев и Павел Мелешин. Он считает, что с такими игроками нужно работать, поддерживать, чтобы они продолжали в себя верить.
Источник: Sport24.
Мележиков: с лидерами нужно индивидуально выстраивать работу — в "Спартаке" их несколько, но Джикия — основной
Бывший генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков высказался на тему игрового времени защитника команды Георгия Джикии.
Фото: Reuters