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Стипиди — о Карпине: если твоя команда ведет 2:0, а потом проигрывает, то ты не должен искать каких-то оправданий

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Футбольный функционер Павел Стипиди высказался в адрес главного тренера "Ростова" Валерия Карпина.
Фото: Getty Images
"C уважением отношусь к Карпину как к человеку, вопросов нет. Но иногда он в своих выражениях перехлестывает. Я думаю, что если ты тренер команды, которая ведёт в счёте 2:0 и в итоге проигрывает 2:3, то ты вообще не должен искать каких-то оправданий", — сказал Стипиди.

Стипиди считает, что в таких случаях нужно просто поздравить соперника с победой и следовать дальше по своему пути. Стипиди подметил, что главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич похвалил соперника после матча, поэтому их победа после этого стала ещё более значимой.

Источник: "Евро-Футбол.Ру".


Стипиди Карпин Ростов Краснодар
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