"Можно ли назвать Дзюбу лучшим нападающим чемпионата России прямо сейчас? Артем очень удачно вернулся, забивает и отдает голевые передачи", — сказал Симутенков.
Напомним, спортсмен, выступавший за клуб из Санкт-Петербурга с 2015 по 2022 год, с февраля 2023 года представляет "Локомотив", в составе которого в 25 матчах забил 11 голов и отдал восемь результативных передач.
Источник: Sport24.
Симутенков считает, что Дзюба очень удачно вернулся в РПЛ
Тренер "Зенита" Игорь Симутенков высказался о нападающем "Локомотива" Артёме Дзюбе.
Фото: "Чемпионат"