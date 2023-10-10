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Симутенков считает, что Дзюба очень удачно вернулся в РПЛ

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Тренер "Зенита" Игорь Симутенков высказался о нападающем "Локомотива" Артёме Дзюбе.
Фото: "Чемпионат"
"Можно ли назвать Дзюбу лучшим нападающим чемпионата России прямо сейчас? Артем очень удачно вернулся, забивает и отдает голевые передачи", — сказал Симутенков.

Напомним, спортсмен, выступавший за клуб из Санкт-Петербурга с 2015 по 2022 год, с февраля 2023 года представляет "Локомотив", в составе которого в 25 матчах забил 11 голов и отдал восемь результативных передач.

Источник: Sport24.


Дзюба Симутенков Локомотив Зенит
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