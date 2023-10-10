- Я рад, что вызван наконец вызван нормальный состав по количеству в сборную. Теперь спокойно можно готовиться к двум играм. Камерун – очень хорошая команда, главное, чтобы все их основные футболисты к нам приехали. Немногие знают футболистов из Камеруна и до сих пор будут думать о Роже Милла, который еще против нас играл. Очень хорошо, что будем играть с такой сборной, игра будет интересной, - передает слова Мостового Metaratings.ru.
12 октября сборная России встретится в Москве с национальной командой Камеруна, товарищеский матч пройдет на "ВТБ Арене". После этого 16 октября нашим парням предстоит контрольная игра в Турции со сборной Кении.
В июне 1994 года сборная России встретилась в 3 туре группового турнира ЧМ-1994 в США со сборной Камеруна, матч завершился со счетом 6:1 в пользу нашей команды. Российский нападающий Олег Саленко забил 5 мячей, что является до сих пор не превзойденным уникальным достижениям для ЧМ. Гол престижа камерунцев забил 42-летний форвард Роже Милла, который также установил до сих пор не побитый рекорд мундиалей - по самому возрастному голу.
Мостовой: немногие знают футболистов из Камеруна. Кто-то до сих пор будет думать о Роже Милла
Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал предстоящий товарищеский матч сборных России и Камеруна.
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