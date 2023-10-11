– Я рад, что наконец вызван нормальный состав по количеству в сборную. Теперь спокойно можно готовиться к двум играм. Камерун – очень хорошая команда. Главное, чтобы все их основные футболисты к нам приехали. Немногие знают футболистов из Камеруна и до сих пор будут думать о Роже Милла, который еще против нас играл. Очень хорошо, что будем играть с такой сборной, игра будет интересной, – цитирует Мостового Metaratings.
Товарищеская встреча между сборными России и Камеруна пройдет в четверг, 12 октября, в Москве на домашнем стадионе "Динамо". Стартовый свисток на "ВТБ Арене" прозвучит в 19:00 по московскому времени. Ранее стало известно, что предстоящую игру из-за травм пропустят нападающий мюнхенской "Баварии" Эрик Шупо-Мотинг и полузащитник итальянского "Наполи" Андре Замбо Ангисса.
Команда Валерия Карпина начала октябрьский сбор 9 октября. В понедельник, 16 октября, россияне завершат УТС товарищеской игрой в Турции против Кении. По информации службы коммуникации РФС, на предстоящую встречу уже реализовано около 20 тысяч билетов.
Делегация сборной Камеруна приземлилась накануне вечером в столичном аэропорту. Ее встретили с пирогом и национальными песнями. Сегодня, 11 октября, африканские футболисты проведут предматчевую тренировку на стадионе "ВТБ Арена".
Мостовой: рад, что наконец вызван нормальный состав по количеству в сборную России
Экс-полузащитник испанской "Сельты" и национальной команды Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Камеруна.
Фото: "Матч ТВ"