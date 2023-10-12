– Где Дмитрий видит себя после Нового года? Доживем до Нового года, а там посмотрим. Был ли разговор с Семаком о будущем? Нет. Есть ли в данный момент предложения? Без комментариев, — передает слова Талаева "РБ Спорт".
29-летний Дмитрий Чистяков является футболистом петербургского "Зенита" с июля 2021 года. Его действующее соглашение с сине-бело-голубыми рассчитано до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в 2,50 миллиона евро. В нынешнем сезоне защитник принял участие четырех матчах. В минувшем сезоне Чистяков сыграл в 23 поединках "Зенита".
Агент – о будущем Чистякова: доживем до Нового года, а там посмотрим
Андрей Талаев, агент защитника петербургского "Зенита" Дмитрия Чистякова, высказался о будущем своего клиента.
Фото: Global Look Press