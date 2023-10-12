"Поменялась ли игра "Краснодара" в этом сезоне? Просто команда стала опытнее. Главный тренер выстраивает игру так, чтобы она приносила результат," — передает слова Овчинникова "РБ Спорт".
После 11 туров Чемпионата России "Краснодар" занимает первое место. Команда Ивича набрала 29 очков. Также южная команда ни разу не потерпела поражение в розыгрыше РПЛ.
Следующий матч "Краснодар" сыграет против "Балтики" в Калининграде. Встреча пройдет в 19:00 21 октября.
Валерий Овчинников: к этому сезону "Краснодар" подошел более опытным
Бывший главный тренер "Локомотива" из Нижнего Новгорода Валерий Овчинников поделился своим мнением об игре "Краснодара" в этом сезоне.
Фото: ФК "Локомотив НН"