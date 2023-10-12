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Медведев: Мостовой почти восстановился от травмы. Надеюсь, сыграет с "Кайратом".

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Председатель правления "Зенита" Александр Медведев рассказал про восстановление полузащитника сине-бело-голубых Андрея Мостового от травмы.
Фото: ФК "Зенит"
"Андрей практически восстановился после травмы. Надеюсь, что даже сможет сыграть с "Кайратом" на выезде. И, конечно, будем ждать Мостового в первом домашнем матче после перерыве против "Крыльев Советов", — передает слова Медведева Sport 24.

Мостовой сыграл в этом сезоне 4 матча в РПЛ. Полузащитник не смог отличиться результативными действиями. В предыдущем сезоне Андрей отыграл 29 игр. За это время футболист забил 8 мячей и отдал 5 результативных передач.

Сейчас "Зенит" находится на третьем месте в РПЛ. У команды Мостового 20 очков в 11 матчах. Сине-бело-голубые сыграют товарищеский матч против "Кайрата" из Казахстана. Игра пройдет 14 октября в 12:00.


Медведев Мостовой Ан Зенит
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