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Коваленко: с бразильцами "Зенита" очень легко играть, с ними ты только прибавляешь

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20-летний полузащитник "Зенита" Александр Коваленко рассказал о том, как чувствует себя с бразильскими одноклубниками.
Фото: ФК "Зенит"
- С бразильцами очень легко играть. Они футболисты высокого уровня, с ними ты только прибавляешь. Когда я попал в "Зенит", было очень тяжело на тренировках, но ребята помогают осваиваться. Я беру у них какие-то элементы, оставляю себе и поднимаюсь, - передает слова Коваленко Metaratings.ru.

20-летний российский полузащитник Александр Коваленко перешел в петербургский "Зенит" из "Сочи" после сезона аренды в "Крыльях Советов" в июле 2023 года, сумма трансферной компенсации составила 2 миллиона евро. В настоящее время в составе сине-бело-голубых играют 7 бразильских легионеров - защитники Дуглас Сантос, Родригао и Роберт Ренан, полузащитники Вендел, Клаудиньо, Густаво Мантуан, Ду Кейрос.


Зенит Коваленко
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