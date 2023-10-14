- Дзюба бережется в начале сезона. Ему уже тяжеловато все 30 игр держать себя в тонусе. Думаю, после середины чемпионата он еще прибавит. До скольки лет Артем сможет играть? Года три еще поиграет, наверное. Два из них на высоком уровне точно сможет. РПЛ - лига пешеходов, тут скорости позволяют играть долго, - передает слова Мостового "РБ Спорт".
35-летний нападающий московского "Локомотива" Артем Дзюба в текущем сезоне провел за "железнодорожников" 12 матчей во всех турнирах. В них форвард отметился 3 забитыми мячами и 3 результативными передачами. В весенней части сезона-2022/2023 после перехода к красно-зеленым Дзюба провел 13 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.
Мостовой: РПЛ - лига пешеходов, тут скорости позволят Дзюбе еще года три поиграть
Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой объяснил причины невысокой результативности нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы в стартовой части сезона.
Фото: ФК "Локомотив"