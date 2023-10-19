– Думаю, все дело в том, насколько сильно именно меня хотел "Краснодар", как детально мне рассказывали о проекте. Контакты со "Спартаком" были, но я почувствовал, что здесь буду счастливее. И "Краснодар" продемонстрировал, что я им очень нужен. Поэтому я легко принял именно его предложение.
18 августа 2023 года Витор Тормена перешел из португальской "Браги" в "Краснодар". По сведениям интернет-портала Transfermarkt, "быки" заплатили за трансфер защитника три миллиона евро. При этом летом в СМИ ходили слухи о том, что в услугах бразильца заинтересован другой российский топ-клуб, коим является московский "Спартак".
27-летний Витор Тормена имеет действующее трудовое соглашение с "Краснодаром" до июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в пять миллионов евро.
Источник: Metaratings
Тормена: контакты со "Спартаком" были, но "Краснодар" продемонстрировал, что я им очень нужен
Бразильский защитник "Краснодара" Витор Тормена объяснил, почему минувшим летом он перешел в стан южан, а не в "Спартак", который им интересовался.
Фото: ФК "Краснодар"