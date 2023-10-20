– Ломаев уже вернулся в Самару и приступил к тренировкам, – цитирует ответ пресс-службы волжан РИА Новости.
Напомним, что 24-летний Ломаев получил травму плеча в середине сентября. По оценкам врачей, восстановление футболиста должно было занять от 1,5 до 2 месяцев. Вратарь проходил лечение за границей. В нынешнем сезоне Ломаев принял участие в 7-ми играх в составе "Крыльев Советов", отыграв один матч на ноль.
К 12-му туру команда Игоря Осинькина располагается на 2-й строчке в таблице РПЛ, набрав 21 очко. Волжане на 1 очко опережают идущий третьим "Зенит" и на 6 очков отстают от лидирующего в чемпионате России "Краснодара" (27).
Вратарь "Крыльев Советов" Ломаев вернулся в Самару и приступил к тренировкам
Голкипер "Крыльев Советов" Иван Ломаев вернулся в Самару и приступил к тренировкам с поволжской командой.
Фото: ФК "Крылья Советов"