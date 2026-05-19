По информации источника, Сандро Шварц и "Динамо" обсуждают зарплату в 2,4 млн евро в год. Сообщается, что такая высокая цифра обусловлена рисками для тренера и интересом от одной из команд немецкой Бундеслиги.
Немецкий специалист занимал пост наставника бело-голубых с 2020 по 2022 год. Под его руководством московская команда добралась до финала Кубка России в сезоне 2021/2022. Всего при Шварце динамовцы сыграли 57 матчей во всех турнирах, в которых одержали 32 победы, 8 раз завершили игры вничью и потерпели 17 поражений. За этот отрезок было забито 111 голов и 75 мячей пропущено.
Источник: "Чемпионат"
Стало известно, какую зарплату обсуждают "Динамо" и Шварц - источник
Сандро Шварц близок к возвращению в московский клуб.
Фото: ФК "Динамо"