– О ЦСКА сложно говорить в позитивном ключе. Команду покинуло несколько важных игроков, некоторые сейчас не выступают из-за повреждений. С тревогой жду следующий матч. "Рубин" — непростой соперник для армейцев. Опыт подсказывает, что на казанцев надо настраиваться максимально серьезно.
Матч 12-го тура чемпионата России по футболу между казанским "Рубином" и московским ЦСКА состоится сегодня, 21 октября 2023 года. Он состоится в Татарстане на стадионе "Ак Барс Арена". Стартовый свисток предстоящего поединка запланирован на 14:00 по столичному времени.
После 11-ти туров Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА имеет на своем счету 17 баллов и занимает восьмое место в турнирной таблице. Казанский "Рубин" с 12 очками идет на десятой строчке.
Источник: "Евро-Футбол"
Непомнящий: о ЦСКА сложно говорить в позитивном ключе
Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от предстоящего матча между казанским "Рубином" и московским ЦСКА в 12-м туре РПЛ.
Фото: РФС