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Литвинов: может, Соболев и пропустил завтрак в "Спартаке", но мы сами разберемся

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Полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов назвал преувеличенной информацию о скандале между главным тренером команды Гильермо Абаскалем и форвардом "красно-белых" Александром Соболевым.
Фото: ФК "Спартак"
– Ни разу не пропускал командный завтрак "Спартака". Хотелось бы, чтобы все эту историю оставили. У всех есть штрафы, у всех бывают конфликты, но писать об этом, когда не находишься внутри, неправильно. Очень сильно преувеличено. Да, может быть, он и пропустил завтрак, но мы сами разберемся. Саша все понимает. Очень сильно раскрутили, будто он вообще никуда не ходит. Мы сейчас уже сами смеемся: "Саш, а чего это ты на завтрак пришел?" Это раскрученная история, – цитирует Литвинова "Матч ТВ".

Напомним, на прошлой неделе журналист Иван Карпов сообщил в своем Telegram-канале о том, что Абаскаль отстранял Соболева от основы из-за трехкратного пропуска командного завтрака. В пресс-службе "красно-белых" опровергли слухи о конфликте между тренером и игроком, а также не стали комментировать внутренние меры дисциплинарного характера.

22 октября "Спартак" одержал победу над "Пари Нижний Новгород" в домашнем матче 12-го тура чемпионата России. Игра на стадионе "Открытие Банк Арена" в Москве завершилась с результатом 2:0 в пользу хозяев поля. Под занавес первого тайма полузащитник "красно-белых" Данил Пруцев открыл счет. В компенсированное время хавбек Кристофер Мартинс поставил победную точку.

Нападающий Александр Соболев, у которого возможный конфликт с главным тренером команды Гильермо Абаскалем, не попал в стартовый состав. 26-летний форвард вышел на замену в перерыве и провел на поле весь второй тайм. Благодаря победе над "Пари НН" "красно-белые" набрали 20 очков и поднялись на 4-е место в таблице РПЛ. Отставание от лидирующего "Краснодара" сократилось до 8 очков.


Спартак Литвинов Абаскаль Соболев
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