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Сборная России может провести товарищеский матч с Сенегалом в ноябре

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РФС ведет переговоры с Федерацией футбола Сенегала по поводу организации товарищеского матча между сборными России и Сенегала.
Фото: РФС
Как утверждает источник, существует небольшая вероятность того, что контрольная игра состоится в ноябре. Отмечается, что гораздо выше шансы на проведение матча Россия – Сенегал в 2024 году. Представители национальных федераций футбола Африки оценили высокий уровень организации товарищеской встречи между россиянами и камерунцами, которая состоялась в Москве 12 октября, и также выражают желание сыграть с командой Валерия Карпина.

Напомним, в условиях отстранения от официальных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА сборная России довольствуется участием в товарищеских матчах. В октябре она провела 2 встречи с представителями Африки. 12 октября в Москве россияне минимально обыграли Камерун (1:0), а 16 октября в Турции сыграли вничью с Кенией (2:2).

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил журналистам о том, что союз ведет переговоры по поводу поиска спаррингов на ноябрь для национальной команды, но и не исключил отсутствия товарищеских матчей в ближайшее международное окно.

Источник: "СЭ"


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