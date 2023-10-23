Как утверждает источник, существует небольшая вероятность того, что контрольная игра состоится в ноябре. Отмечается, что гораздо выше шансы на проведение матча Россия – Сенегал в 2024 году. Представители национальных федераций футбола Африки оценили высокий уровень организации товарищеской встречи между россиянами и камерунцами, которая состоялась в Москве 12 октября, и также выражают желание сыграть с командой Валерия Карпина.
Напомним, в условиях отстранения от официальных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА сборная России довольствуется участием в товарищеских матчах. В октябре она провела 2 встречи с представителями Африки. 12 октября в Москве россияне минимально обыграли Камерун (1:0), а 16 октября в Турции сыграли вничью с Кенией (2:2).
Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил журналистам о том, что союз ведет переговоры по поводу поиска спаррингов на ноябрь для национальной команды, но и не исключил отсутствия товарищеских матчей в ближайшее международное окно.
Источник: "СЭ"
Сборная России может провести товарищеский матч с Сенегалом в ноябре
РФС ведет переговоры с Федерацией футбола Сенегала по поводу организации товарищеского матча между сборными России и Сенегала.
Фото: РФС