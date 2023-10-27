– Пригласить Артема Дзюбу в "Атлетико Сеаренсе"? С удовольствием, это будет топ! Артем, делаю тебе официальное предложение — переходи в мою команду этой зимой или летом. Только есть одно "но": Артем, денег нет, будешь играть бесплатно, — приводит слова Ари "РБ Спорт".
Отметим, что бывший нападающий "Краснодара" и московского "Локомотива" Ари является владельцем и главным инвестором команды "Атлетико Сеаренсе". Сейчас этот клуб выступает в четвертом по силе дивизионе чемпионата Бразилии.
Напомним, что 35-летний Артем Дзюба является футболистом московского "Локомотива" с зимы текущего года. Его действующее соглашение с "железнодорожниками" истекает в июне 2024 года.
Президент "Атлетико Сеаренсе" Ари: Дзюба, переходи в мою команду, будешь играть бесплатно
Президент бразильского футбольного клуба "Атлетико Сеаренсе" Ари предложил форварду московского "Локомотива" Артему Дзюбе играть за свою команду.
Фото: РИА Новости