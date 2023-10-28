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Нападающий "Ростова" Комличенко: до этого потеряли очки, теперь – добираем

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Нападающий "Ростова" Николай Комличенко поделился впечатлениями от домашней победы над "Локомотивом" (1:0) в 13-м туре чемпионата России.
Фото: ФК "Ростов"
– С одной стороны, могли упустить победу, но могли и выиграть с большим счетом. Все как всегда. Ну и что значит удержали? Забей мы еще в первом тайме, было бы по?другому. Поэтому если бы да кабы… До этого потеряли очки, теперь – добираем. Была установка выйти с прессингом повыше, нагнетать впереди. Это и принесло свои плоды, – цитирует Комличенко "Матч ТВ".

28 октября "Ростов" нанес минимальное поражение московскому "Локомотиву" в домашнем матче 13-го тура чемпионата России. Встреча на "Ростов-Арене" закончилась со счетом 1:0 (1:0) в пользу "желто-синих". Автором единственного гола на третьей минуте игры стал 21-летний полузащитник хозяев Кирилл Щетинин.

Команда Валерия Карпина одержала вторую победу подряд и поднялась на 9-е место в таблице РПЛ, набрав 16 очков. "Локомотив" с 20 очками остался на 5-й строчке.


Локомотив Крылья Советов Комличенко
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