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Маслов — о поражении от "Факела": не надо постоянно говорить о поле. Соперник играл на нем же

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Защитник "Спартака" Павел Маслов считает, что не стоит делать большой акцент на поле стадиона в Воронеже. Спортсмен выразил это мнение после поражения от "Факела" (0:2).
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Маслов
"Думаю, о поле не надо постоянно говорить. Потому что мы все в равных условиях. Конечно, возможно, игроки "Факела" были чуть более адаптированы. Но играли они точно на таком же поле, как и мы", — сказал Маслов.

Напомним, некоторые представители "Спартака" делали акцент на плохом состоянии поля в Воронеже, намекая, что именно оно не позволило команде показать свой лучший футбол и избежать поражения в матче с "Факелом". Зарема Салихова и вовсе заявила, что газон в Воронеже подходит лишь для матчей в Медиалиге.

Источник: "Известия".


Маслов Факел Спартак
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