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Защитник ЦСКА Мойзес – о стычке с Кордобой: он любит много говорить и провоцировать

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Защитник ЦСКА Мойзес рассказал о стычке после домашнего матча 13-го тура РПЛ против "Краснодара" (1:0) с нападающим гостей Джоном Кордобой.
Фото: "Матч ТВ"
– "Краснодар" заслуживает лидерства, они проводят отличный сезон. Мы играли дома и счастливы, что победили. Они лидеры не просто так, у них хорошая стратегия. "Краснодар" создал ряд моментов, возможно, им не повезло. Нам очень нужна была эта победа. Знали, что в случае поражения оказались бы девятыми. Надеюсь, продолжим наш победный путь, чтобы приблизиться к "Краснодару".

Стычка с Кордобой после финального свистка? Я просто его успокаивал, он зацепился с Сашей. Обсуждали по игре моменты. Кордоба – великолепный футболист, я его знаю. Он любит много говорить и провоцировать. Подробности оставим между нами. Была интересная дуэль. Успехов ему! Не стал бы утверждать, что выиграл у него дуэль, – цитирует Мойзеса "Матч ТВ".

29 октября московский ЦСКА нанес "Краснодару" первое поражение в нынешнем сезоне РПЛ и прервал 18-матчевую беспроигрышную серию "быков" в чемпионате России. Центральная встреча 13-го тура РПЛ состоялась на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве и завершилась со счетом 1:0 (1:0) в пользу "армейцев". Автором единственного гола стал нападающий хозяев Федор Чалов, который отличился на 41-й минуте.

Это поражение стало для команды Владимира Ивича первым в нынешнем розыгрыше чемпионата России. "Краснодар" с 28 очками остался на верхней строчке в таблице РПЛ. ЦСКА с 21 очком поднялся на 5-е место. В ближайшем туре Премьер-Лиги "быки" дома примут "Крылья Советов", а "армейцы" также на своем поле встретятся с "Пари Нижний Новгород". Обе встречи пройдут в воскресенье, 5 ноября.


ЦСКА Краснодар Мойзес Кордоба
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