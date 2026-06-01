Соболев ответил, что для "Зенита" стало ключевым моментом в концовке чемпионата

Нападающий "Зенита" Александр Соболев высказался о победе команды в чемпионате России.
Фото: ФК "Зенит"
"Много факторов, которые давали надежду. Здесь взяли, там дотерпели, забили, не пропустили. Этими эмоциями в моментах и жили. И с каждым из них все больше и больше верили, что добьемся своей цели", - сказал Соболев.

Александр Соболев защищает цвета "Зенита" с августа 2024 года, перебравшись в петерургский клуб из московского "Спартака". Действующий трудовой договор футболиста рассчитан до лета 2027 года и включает опцию продления еще на один сезон.

В минувшем сезоне 29-летний нападающий записал на свой счет 13+3 по системе гол плюс пас в 38 матчах за команду в РПЛ и Кубке России. По итогам чемпионата России сине-бело-голубые завоевали золотые медали.

Источник: "Матч ТВ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится