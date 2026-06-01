Соболев ответил, что для "Зенита" стало ключевым моментом в концовке чемпионата

"Много факторов, которые давали надежду. Здесь взяли, там дотерпели, забили, не пропустили. Этими эмоциями в моментах и жили. И с каждым из них все больше и больше верили, что добьемся своей цели", - сказал Соболев.
Александр Соболев защищает цвета "Зенита" с августа 2024 года, перебравшись в петерургский клуб из московского "Спартака". Действующий трудовой договор футболиста рассчитан до лета 2027 года и включает опцию продления еще на один сезон.
В минувшем сезоне 29-летний нападающий записал на свой счет 13+3 по системе гол плюс пас в 38 матчах за команду в РПЛ и Кубке России. По итогам чемпионата России сине-бело-голубые завоевали золотые медали.
