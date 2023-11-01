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Талалаев – о победе над "Динамо" из Владивостока: футболисты ответили своей игрой на многие вопросы

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Главный тренер подмосковных "Химок" Андрей Талалаев прокомментировал победу своей команды над "Динамо" из Владивостока (4:0) в матче Кубка России.
Фото: "Матч ТВ"
— Самое главное, что сегодня мы выполнили задачу и шагнули в кубковую весну, дальше посмотрим, кто попадется по жребию. "Динамо" из Владивостока — хороший соперник, неуступчивый. Очень рад, что футболисты, которые были должны ответить своей игрой на многие вопросы, сегодня выступили с самоотдачей и хороший желанием.

Сегодня, 1 ноября 2023 года, подмосковные "Химки" на своем поле сыграли против "Динамо" из Владивостока на своем поле. Данный поединок был проведен в рамках 1/8 финала Пути регионов Кубка России по футболу. Он завершился победой подопечных Андрея Талалаева. Итоговый счет – 4:0 в пользу хозяев. В их составе забитыми мячами отличились Петрос Аветисян, Лев Скворцов и Тимур Касимов (дубль).

Источник: "Матч ТВ"


Талалаев Динамо Владивосток Химки Кубок России
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