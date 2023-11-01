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Чернышенко: МОК переобулся в воздухе. Без стеснения поддерживает спортсменов стран, которые находятся под крылом США

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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко отреагировал на заявление пресс-службы МОК, предостерегающее спортсменов и официальных лиц от дискриминационного поведения в адрес представителей Израиля.
Фото: Globall Look Press
– В условиях военного конфликта, развязанного США на Ближнем Востоке, МОК переобулся в воздухе. И сегодня мы слышим, что спортсмены не должны нести ответственность за действия правительств. К сожалению, речь идет только об атлетах из Израиля, но не из России. Без стеснения МОК поддерживает спортсменов только тех стран, которые находятся под крылом США.

Обращаясь к функционерам МОК, подчеркну – бояться нечего, система уже прогнила! Пора принять это как факт. Напомню, Россия всегда стояла на позиции равенства и отсутствия дискриминации в отношении спортсменов любых стран. Спорт должен быть вне политики. Наша позиция, в отличие от МОК, неизменна! – цитирует Чернышенко "Матч ТВ".

1 ноября пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) выпустила заявление, предостерегающее спортсменов и официальных лиц от дискриминационного поведения в адрес представителей Израиля. В пресс-релизе говорится о том, что атлеты "не могут нести ответственность за действия своих правительств. Если имеет место дискриминационное поведение спортсмена или официального лица, МОК будет работать с соответствующим национальным комитетом и международной федерацией, чтобы обеспечить принятие оперативных мер".

Напомним, 7 октября текущего года на Ближнем Востоке начались военные действия. Боевики ХАМАС, которые базируются в секторе Газа, проникли на территорию Израиля. Проникновение сопровождалось массовыми убийствами. Израиль в ответ объявил о полной блокаде сектора Газа. В настоящее время палестино-израильский конфликт находится в стадии обострения.

Напомним, с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже (Франция) пройдут Олимпийские игры. В рамках данного события будет проведен турнир по футболу среди мужских и женских национальных команд.

Отметим, что российские клубы и команды отстранены от участия в официальных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года из-за специальной военной операции, проводимой РФ на территории Украины.


МОК Сборная России Чернышенко
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