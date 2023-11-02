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Полузащитник "Оренбурга" Михайлов: хочу играть за границей. Мне нравится чемпионат Германии

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Футболист "Оренбурга" Ярослав Михайлов рассказал о своих целях в карьере.
Фото: ФК "Зенит"
"Я хочу играть за границей. Чемпионат не могу назвать, но где-то в топ-5. Вообще, мне больше нравится чемпионат Германии", – приводит слова Михайлова "Евро-Футбол.Ру".

В "Оренбурге" Михайлов играет на правах аренды. Ярослав принадлежит "Зениту".

Михайлов уже играл в иностранном чемпионате. В сезоне - 2021/2022 полузащитник играл за "Шальке 04". В составе немецкого клуба россиянин сыграл 10 матчей. В них 20-летний игрок забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу. Вместе с командой Михайлов стал чемпионом Бундеслиги 2.


Оренбург Зенит Михайлов
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