- "Зениту" необходимы серьёзные изменения для победы в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги. Команде нужно приобрести хорошего центрального нападающего для закрепления успеха.
Конкуренты не будут бездействовать в летнюю паузу. Без нового центрального нападающего "Зениту" не стать чемпионом, - приводит слова Хомухи Metaratings.
По итогам сезона-2025/26 петербургский "Зенит" стал чемпионом Российской Премьер-Лиги в седьмой раз за последние восемь лет. "Краснодар" завоевал серебряные медали чемпионата России, отстав от сине-бело-голубых на два очка, а бронзовые медали завоевал московский "Локомотив".
Ранее в СМИ появилась информация, что петербуржцы достигли договоренности по трансферу форварда турецкого "Трабзонспора" Фелипе Аугусто. Сообщалось, что российский клуб заплатит за бразильского футболиста около 20 миллионов евро, а его оклад будет составлять 2-2,5 миллионов евро в год.