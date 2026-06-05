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Хомуха ответил, что нужно сделать "Зениту", чтобы вновь стать чемпионом

Экс-игрок "Зенита" Дмитрий Хомхуа ответил, что нужно сделать петербуржцам, чтобы защитить чемпионский титул.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Хомухи, "Зениту" нужно приобрести нападающего, а без него команда не сможет стать чемпионом.

- "Зениту" необходимы серьёзные изменения для победы в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги. Команде нужно приобрести хорошего центрального нападающего для закрепления успеха.
Конкуренты не будут бездействовать в летнюю паузу. Без нового центрального нападающего "Зениту" не стать чемпионом, - приводит слова Хомухи Metaratings.

По итогам сезона-2025/26 петербургский "Зенит" стал чемпионом Российской Премьер-Лиги в седьмой раз за последние восемь лет. "Краснодар" завоевал серебряные медали чемпионата России, отстав от сине-бело-голубых на два очка, а бронзовые медали завоевал московский "Локомотив".

Ранее в СМИ появилась информация, что петербуржцы достигли договоренности по трансферу форварда турецкого "Трабзонспора" Фелипе Аугусто. Сообщалось, что российский клуб заплатит за бразильского футболиста около 20 миллионов евро, а его оклад будет составлять 2-2,5 миллионов евро в год.

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