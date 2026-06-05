Погребняк - о Сперцяне: Европа — классно, но сейчас бабки на первом месте

- Мы не знаем, что выберет Сперцян — финансы и противостояние с Роналду или "Комо" и Лигу чемпионов. Это уже на его усмотрение. Мне было бы интересно посмотреть на него в Саудовской Аравии.
Там большой наплыв звезд, хорошая атмосфера на играх. Хочу его видеть там. Европа — классно, но сейчас бабки на первом месте, как мне кажется, - приводит слова Погребняка "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян интересен саудовскому клубу, который предлагает ему контракт на три года с зарплатой в 10 миллионов евро в год. Также сообщалось, что на футболиста претендует итальянский "Комо", который в сезоне-2026/27 сыграет в Лиге чемпионов УЕФА.
Эдуард Сперцян в минувшем сезоне провел за южан во всех турнирах 42 матча и отметился 14 забитыми мячами и 18 результативными передачами, став лучшим бомбардиром сезона в Российской Премьер-Лиге. Его рыночная стоимость, согласно версии Transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.