Погребняк - о Сперцяне: Европа — классно, но сейчас бабки на первом месте

Фото: ФК "Краснодар"

- Мы не знаем, что выберет Сперцян — финансы и противостояние с Роналду или "Комо" и Лигу чемпионов. Это уже на его усмотрение. Мне было бы интересно посмотреть на него в Саудовской Аравии.