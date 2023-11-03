"Нужно ли увольнять Абаскаля? Не думаю, но вопросы к нему есть. В последних играх "Спартак" не играет в полную мощь", — сказал Бушманов.
"Спартак" в 13 матчах чемпионата России набрал 20 очков и занимает в турнирной таблице седьмое место. В следующем туре команда Гильермо Абаскаля проведёт выездной матч с "Локомотивом". Он состоится 5 ноября.
Источник: "РБ Спорт".
Бушманов: не думаю, что Абаскаля нужно увольнять, но к нему есть вопросы. "Спартак" играет не на полную
Бывший тренер "Спартака-2" Евгений Бушманов высказался о наставнике "Спартака" Гильермо Абаскале.
Фото: "Чемпионат"