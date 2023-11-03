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Тихонов: "Краснодар" должен уверенно побеждать "Крылья Советов". Им нужно оторваться от "Зенита"

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Бывший футболист сборной России Андрей Тихонов поделился своими ожиданиями от предстоящего игры 14-го тура РПЛ "Краснодара" и "Крыльев Советов".
Фото: ФК "Краснодар"
"Быки" и сами голодны до побед, им нужно во что бы то ни стало оторваться от "Зенита", поэтому они не упустят шанс набрать очки перед зимней паузой. "Краснодар" здесь должен побеждать довольно уверенно", — передает слова Тихонова Metaratings.ru.

"Краснодар" и "Крылья Советов" встретятся в 14-м туре РПЛ 5 ноября в 14:00. Игра пройдет в Краснодаре.

"Краснодар" является лидером чемпионата России, набрав 28 очков. "Крылья Советов" идут на третьей строчке. Самарцы набрали 22 очка в 13 матчах.

Ближайший преследователь "Краснодара" в таблице является "Зенит". У действующего чемпиона России 26 очков.


Зенит Краснодар Крылья Советов Тихонов
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