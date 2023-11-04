"Турнирное положение? Мы уже ничего не сможем поменять. Нужно двигаться к следующей игре и набирать очки там", — сказал Максименко.
По итогам 13 туров "Спартак" набрал 20 очков и занимает в турнирной таблице седьмое место. Завтра, 5 ноября, красно-белые проведут выездной матч с "Локомотивом", который располагается на строчку ниже, но имеет такое же количество очков.
Источник: Sport24.
Максименко: "Спартак" уже ничего не сможет поменять в турнирном положении, но нужно набирать очки
Вратарь "Спартака" Александр Максименко высказался о турнирном положении команды.
Фото Александр Федоров, «СЭ»