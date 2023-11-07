"В данный момент я думаю только об "Оренбурге", как помочь команде и набирать очки. Если же в конце этого года будет какое?то предложение или мне придется уйти, все узнают", — приводит слова Флорентино "Матч ТВ".
В текущем сезоне Флорентин сыграл 13 матчей во всех турнирах. В них 24-летний игрок забил 2 мяча. Всего за "Оренбург" полузащитник отыграл 37 матчей. За это время аргентинец забил 5 мячей и отдал 7 голевых передач.
"Оренбург" после 14 туров расположился на 13-м месте, набрав 13 очков.
Игрок "Оренбурга" Флорентин: если мне придется уйти из команды, все узнают
Аргентинский футболист "Оренбурга" Габриэль Флорентин прокомментировал свой возможный уход из российской команды.
Фото: "Матч ТВ"