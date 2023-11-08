"У обоих большое желание играть в футбол. Я всегда ему говорю, что у меня не было кумиров, я сам без примеров вокруг хотел с каждым днём становиться лучше. Александр знает, что нужно играть так, чтобы другие равнялись на тебя, так что не стоит искать кумиров. Поэтому сравнивать его с Холандом не вижу смысла", — сказал Кокшаров-старший.
18-летний Кокшаров оформил дубль в ворота "Спартака" (3:2) в матче Кубка России. В нынешнем сезоне он принял участие в шести матчах за основной состав "Краснодара", также отметившись результативной передачей. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2025 года.
В следующем матче "Краснодар", который идёт первым в чемпионате России, сыграет с занимающим второе место "Зенитом" в гостях.
Источник: Metaratings.
Отец Кокшарова: сыну не нужно искать кумиров. Сравнивать его с Холандом не вижу смысла
Олимпийский чемпион по гандболу Олег Кокшаров, являющийся отцом нападающего "Краснодара" Александра Кокшарова, отреагировал на сравнения сына с Эрлингом Холандом.
Фото: РИА Новости/Александр Вильф