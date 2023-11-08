Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Наполи
20:45
УнионНе начат
Реал Сосьедад
20:45
БенфикаНе начат
Копенгаген
23:00
Манчестер ЮнайтедНе начат
Бавария
23:00
ГалатасарайНе начат
Реал
23:00
БрагаНе начат
Ред Булл Зальцбург
23:00
ИнтерНе начат
ПСВ
23:00
ЛансНе начат
Арсенал
23:00
СевильяНе начат

Колыванов: у "Спартака" игроки выше уровнем, чем у "Локомотива"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок итальянской "Болоньи" Игорь Колыванов сравнил уровень игроков "Спартака" и "Локомотива".
Фото: ФК "Спартак"
"Мне кажется, у "Спартака" уровень игроков повыше, чем у "Локомотива". Железнодорожники — более "мужская" команда, у «красно?белых много ярких игроков, которые могут решить индивидуально", — приводит слова Колыванова "РБ Спорт".

5 ноября "Локомотив" играл против "Спартака". Московское дерби завершилось ничьей 1:1. На 53-й минуте счет открыл полузащитник красно-белых Антон Зиньковский. Через 10 минут мяч забил нападающий красно-зеленых Артем Дзюба.

В нынешнем сезоне "Спартак" занимает шестую строчку, набрав 21 очко. Железнодорожники идут на седьмой строчке. У "Локомотива" 21 очко на счету.

Спартак Локомотив Колыванов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится