"Мне кажется, у "Спартака" уровень игроков повыше, чем у "Локомотива". Железнодорожники — более "мужская" команда, у «красно?белых много ярких игроков, которые могут решить индивидуально", — приводит слова Колыванова "РБ Спорт".
5 ноября "Локомотив" играл против "Спартака". Московское дерби завершилось ничьей 1:1. На 53-й минуте счет открыл полузащитник красно-белых Антон Зиньковский. Через 10 минут мяч забил нападающий красно-зеленых Артем Дзюба.
В нынешнем сезоне "Спартак" занимает шестую строчку, набрав 21 очко. Железнодорожники идут на седьмой строчке. У "Локомотива" 21 очко на счету.
Колыванов: у "Спартака" игроки выше уровнем, чем у "Локомотива"
Экс-игрок итальянской "Болоньи" Игорь Колыванов сравнил уровень игроков "Спартака" и "Локомотива".
Фото: ФК "Спартак"