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Тренер "Зенита" Оливейра: Малком рассказал мне, что уровень соперников в Саудовской Аравии ниже, чем в России

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Тренер "Зенита" Виллиам де Оливейра рассказал о том, что поддерживает связь с полузащитником "Аль Хиляля" Малкомом.
Фото: ФК "Аль Хиляль"
"Он доволен, что регулярно выходит на поле, но сказал, что уровень соперников в Саудовской Аравии ниже нашего. Есть два-три сильных клуба, но остальные — так себе", — цитирует Виллиама де Оливейру "СЭ".

Малком покинул "Зенит" минувшим летом. Бразильский футболист перешел в "Аль Хиляль" из Саудовской Аравии за 60 млн евро.

За "Зенит" вингер сыграл 109 матчей. За это время футболист забил 42 мяча и сделал 24 голевые передачи. В составе петербургского клуба бразилец стал четырехтактным чемпионом России.

Зенит Малком Оливейра
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