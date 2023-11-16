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Глебов: почему игроки стремятся в Европу? Хочется понюхать тот уровень футбола

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Полузащитник сборной России и "Ростова" Данил Глебов объяснил, почему российские футболисты стремятся уехать в Европу.
Фото: ФК "Ростов"
"Почему все футболисты стремятся поехать в Европу? Понюхать, что там творится, какой там уровень, какой там футбол. В этом нет ничего плохого", — сказал Глебов.

24-летний Глебов в 20 матчах нынешнего сезона забил гол и отдал результативную передачу. Его контракт с "Ростовом" истекает в июне 2028 года. На его счету также девять матчей в составе сборной России.

Источник: "РБ Спорт".

Ростов Глебов
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