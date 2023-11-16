"Почему все футболисты стремятся поехать в Европу? Понюхать, что там творится, какой там уровень, какой там футбол. В этом нет ничего плохого", — сказал Глебов.
24-летний Глебов в 20 матчах нынешнего сезона забил гол и отдал результативную передачу. Его контракт с "Ростовом" истекает в июне 2028 года. На его счету также девять матчей в составе сборной России.
Источник: "РБ Спорт".
Глебов: почему игроки стремятся в Европу? Хочется понюхать тот уровень футбола
Полузащитник сборной России и "Ростова" Данил Глебов объяснил, почему российские футболисты стремятся уехать в Европу.
Фото: ФК "Ростов"