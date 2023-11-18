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Смородская: возвращение в "Локомотив" испортит карьеру Алексею Миранчуку

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Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская считает, что полузащитнику "Аталанты" Алексею Миранчуку не стоит возвращаться в московскую команду.
Фото: ФК "Локомотив"
"Думаю, Леша в "Локомотив" не поедет. Это неправильный шаг. Это испортит его карьеру", — сказала Смородская.

28-летний Миранчук играл за "Локомотив" с 2012 года, когда перешёл в академию этого клуба. За основной состав железнодорожников полузащитник в 227 матчах забил 43 гола и отдал 45 результативных передач. Его контракт с "Аталантой", в которой он является игроком запаса, истекает в конце сезона.

Источник: "РБ Спорт".

Миранчук Ал Смородская Аталанта Локомотив Серия А Российские трансферы
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