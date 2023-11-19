- На мой взгляд, лучшие игроки первого круга РПЛ - Ежов, Сергеев и Чалов. Да, можно также добавить некоторых легионеров из "Краснодара" или "Зенита", но я назову только россиян. Безусловно, обидно, что среди лучших нет футболистов "Спартака". К сожалению, сейчас главный тренер команды не развивает их потенциал, - передает слова Камоцци "РБ Спорт".
По итогам первого круга Российской премьер-лиги лидером турнирной таблицы стал "Краснодар", который набрал 32 очка в 15 сыгранных матчах и потерпел за весь круг только одно поражение. Второе место занимает "Зенит", в составе которого выступает нападающий Иван Сергеев - в активе сине-бело-голубых 30 очков. Сразу три клуба набрали по 25 очков - это московское "Динамо", "Крылья Советов" с вингером Романом Ежовым и ЦСКА с форвардом Федором Чаловым. "Спартак" набрал 24 очка и находится на шестой строчке таблицы.
Камоцци - о лучших игроках первого круга РПЛ: обидно, что среди них нет футболистов "Спартака"
Экс-советник бывшего владельца "Спартака" Франко Камоцци высказал мнение о лучших футболистах первого круга чемпионата России.
Фото: ПФК "Крылья Советов"