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Главный тренер сборной Кубы: в нашей команде нет игроков такого уровня, как у сборной России

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Главный тренер сборной Кубы Юниелис Кастильо прокомментировал разгромное поражение в товарищеской игре от России (0:8).
Фото: РИА Новости
- В нашей команде нет игроков такого уровня. Ритм игры тоже был разный. Ощущалась и поддержка стадиона. Также в нашей команде много молодых игроков. Они приехали, чтобы расти профессионально. И рады опыту, который получили во время этой игры.

Сегодня, 20 ноября, состоялась товарищеская встреча между сборными России и национальной командой Кубы. Матч прошел на "Волгоград Арене" в Волгограде и завершился крупной победой хозяев поля со счетом 8:0. Отметим, что в составе победителей забитыми мячами отличились восемь разных игроков. Также отметим, что первым голом в дебютной игре за сборную страны отметился хавбек Никита Кривцов.

Источник: "Чемпионат"

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