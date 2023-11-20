- В нашей команде нет игроков такого уровня. Ритм игры тоже был разный. Ощущалась и поддержка стадиона. Также в нашей команде много молодых игроков. Они приехали, чтобы расти профессионально. И рады опыту, который получили во время этой игры.
Сегодня, 20 ноября, состоялась товарищеская встреча между сборными России и национальной командой Кубы. Матч прошел на "Волгоград Арене" в Волгограде и завершился крупной победой хозяев поля со счетом 8:0. Отметим, что в составе победителей забитыми мячами отличились восемь разных игроков. Также отметим, что первым голом в дебютной игре за сборную страны отметился хавбек Никита Кривцов.
Источник: "Чемпионат"
Главный тренер сборной Кубы: в нашей команде нет игроков такого уровня, как у сборной России
Главный тренер сборной Кубы Юниелис Кастильо прокомментировал разгромное поражение в товарищеской игре от России (0:8).
Фото: РИА Новости