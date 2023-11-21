Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Румыния
22:45
ШвейцарияНе начат
Андорра
22:45
ИзраильНе начат
Уэльс
22:45
ТурцияНе начат
Греция
22:45
ФранцияНе начат
Хорватия
22:45
АрменияНе начат
Косово
22:45
БеларусьНе начат
Гибралтар
22:45
НидерландыНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Ирландия
22:45
Новая ЗеландияНе начат
Австрия
22:45
ГерманияНе начат
Польша
22:45
ЛатвияНе начат

Масалитин — о победе сборной России в матче с Кубой: Головин и Кузяев заразили своей энергией всю команду

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин высказался о матче сборной России против Кубы (8:0).
Фото: РФС
"Вчера вышли Головин и Кузяев, которые показали все мастерство. Было просто замечательно и показательно смотреть за этим. Они заразили своей энергией всю сборную", — цитирует Масалитина "Чемпионат".

Вчера, 20 ноября, сборная России победила Кубу со счетом 8:0. Голами отличились Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов Андрей Мостовой.

Головин выступает за "Монако". В текущем сезоне чемпионата Франции российский полузащитник сыграл 11 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи. Кузяев играет за французкий "Гавр". В этом сезоне 30-летний футболист забил 2 мяча в 12 матчах Лиги 1.

Сборная России Сборная Кубы Масалитин Кузяев Гавр Головин Монако
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится