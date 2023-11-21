"Вчера вышли Головин и Кузяев, которые показали все мастерство. Было просто замечательно и показательно смотреть за этим. Они заразили своей энергией всю сборную", — цитирует Масалитина "Чемпионат".
Вчера, 20 ноября, сборная России победила Кубу со счетом 8:0. Голами отличились Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов Андрей Мостовой.
Головин выступает за "Монако". В текущем сезоне чемпионата Франции российский полузащитник сыграл 11 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи. Кузяев играет за французкий "Гавр". В этом сезоне 30-летний футболист забил 2 мяча в 12 матчах Лиги 1.
Масалитин — о победе сборной России в матче с Кубой: Головин и Кузяев заразили своей энергией всю команду
Экс-нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин высказался о матче сборной России против Кубы (8:0).
Фото: РФС