Бывший полузащитник ЦСКА заявил, что "раз в год и палка стреляет".
"Дзагоев сказал по факту. Сколько ждали чемпионства? 16 лет! Мы выиграли заслуженно. Но сейчас, например, снова не можем конкурировать", — сказал Ещенко.
39-летний Ещенко был игроком "Спартака" с 2016 по 2022 год. Вместе с командой он выиграл чемпионат и Суперкубок России. Сейчас спортсмен выступает в Медиалиге.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Ещенко: Дзагоев сказал по факту. Мы в "Спартаке" ждали чемпионства 16 лет
Бывший защитник "Спартака" Андрей Ещенко отреагировал на слова Алана Дзагоева про чемпионство красно-белых в 2017 году.
Фото: РИА Новости / Михаил Киреев