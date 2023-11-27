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Иван Лепский считает Фабиана Бальбуэна лидером "Динамо"

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Защитник "Динамо" Иван Лепский назвал капитана команды Фабиана Бальбуэна и её лидером.
Фото: ФК "Динамо"
"Лидер "Динамо" — Фабиан Бальбуэна. Потому что как на поле, так и за его пределами он тянет команду за собой. Всегда подскажет, поддержит", — сказал Лепский.

Бальбуэна играл за московскую команду с лета 2021 года, когда перешёл в неё в статусе свободного агента. Предыдущий сезон спортсмен приостанавливал контракт с "Динамо" и играл в Бразилии. Перед стартом нынешнего главный тренер "Динамо" Марцел Личка назначил Бальбуэна капитаном.

Источник: Sport24.

Лепский Бальбуэна Динамо
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