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Фернандес: "Динамо" поборется с "Зенитом" в РПЛ

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Защитник "Динамо" Роберто Фернандес считает, что его команде по силам навязать борьбу "Зениту"
Фото: ФК "Динамо"
"Готово ли "Динамо" составить конкуренцию "Зениту" в чемпионате? Да. У нас очень хорошая команда и футболисты. Мы обязательно будем бороться за высокие места", — сказал Фернандес.

После 16 туров московская команда занимает в чемпионате России третье место, набрав 28 очков. "Зенит", идущий первым, имеет на пять очков больше. В первом круге "Динамо" обыграло соперника со счётом 3:2, вчера, 29 ноября, бело-голубые одолели соперника в Кубке России (1:0). В весенней части сезона "Динамо" предстоит провести ответную игру против "Зенита" в Кубке (вероятно, 12 марта) и сыграть дома в чемпионате (вероятно, 28 апреля).

Источник: "Евро-Футбол.Ру".

Фернандес Динамо Зенит
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