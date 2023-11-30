"Готово ли "Динамо" составить конкуренцию "Зениту" в чемпионате? Да. У нас очень хорошая команда и футболисты. Мы обязательно будем бороться за высокие места", — сказал Фернандес.
После 16 туров московская команда занимает в чемпионате России третье место, набрав 28 очков. "Зенит", идущий первым, имеет на пять очков больше. В первом круге "Динамо" обыграло соперника со счётом 3:2, вчера, 29 ноября, бело-голубые одолели соперника в Кубке России (1:0). В весенней части сезона "Динамо" предстоит провести ответную игру против "Зенита" в Кубке (вероятно, 12 марта) и сыграть дома в чемпионате (вероятно, 28 апреля).
Источник: "Евро-Футбол.Ру".
Фернандес: "Динамо" поборется с "Зенитом" в РПЛ
Фото: ФК "Динамо"