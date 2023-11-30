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Смородская: чемпионская интрига в РПЛ еще не умерла, но близка к этому

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Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская считает, что чемпионская интрига в РПЛ близка к своему уходу.
Фото: "Коммент.Шоу"
"После того как "Зенит" вышел на первое место многие говорят, что интрига в нашем чемпионате умерла. Я считаю, что это не так, но на пути к этому. "Краснодар" наберётся опыта и станет чемпионом, но может быть не в этом году", — сказала Смородская.

"Зенит" по итогам 16-го тура вышел на первое место в турнирной таблице, набрав в этих матчах 33 очка. На второй строчке располагается "Краснодар", у которого на одно очко меньше. Отметим, что клуб из Санкт-Петербурга побеждает в РПЛ пять сезонов подряд. В 2025 году "Зенит" отпразднует своё столетие.

Источник: Metaratings.

Смородская Краснодар Зенит
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