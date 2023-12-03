"Недостаточное количество спортсменов сегодня для укомплектования, по-прежнему дефицит игроков создает возможности использовать как вторую команду молодежную команду. Ситуация будет в российском футболе меняться, и вторая команда у нас будет, но сегодня провели несколько мозговых штурмов со специалистами, пока договорились отложить это решение", — сказал Нагорных.
Напомним, ранее второй командой железнодорожников была "Казанка", воссозданная в 2017 года. Она просуществовала пять лет и в 2022 году была расформирована, в этом же году от второй команды отказался московский "Спартак".
В нынешнем сезоне чемпионата России "Локомотив" в 16 матчах набрал 25 очков и занимает в турнирной таблице восьмое место. Сегодня, 3 декабря, команда Михаила Галактионова (дисквалифицирован на эту игру) проведёт матч с "Зенитом".
Источник: ТАСС.
В "Локомотиве" отложили вопрос создания второй команды
Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных рассказал, что клуб отложил на год вопрос создания второй команды.
Фото: Фёдор Успенский/CЭ